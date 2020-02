Unter anderem diese freistehende Eiche, deren Alter Experten auf über 100 Jahre schätzen, wurde am Samstag entfernt. Foto: Meike Oblau

Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Mehrere Bäume sind am frühen Samstagmorgen am Hollandsweg gefällt worden – auf dem Grundstück, auf dem demnächst die Kita der Malteser gebaut werden soll. Mehrere Nachbarn haben sich über die unangekündigte Fällaktion in der WV-Redaktion beschwert.