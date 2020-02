Hövelhof (WB/mobl). In Hövelhof geht die Erweiterung des Elli-Marktes an der Bielefelder Straße voran. In den vergangenen Tagen wurden mehrere Betonfertigteile geliefert und mit einem Schwerlastkran an die richtige Position gehievt, so dass mittlerweile die Dimensionen des neuen E-Centers komplett zu erkennen sind.

Im Mai vergangenen Jahres erfolgte der erste Spatenstich für den Umbau. In zwei Bauabschnitten baut die Rietberger Lüning-Gruppe den Elli-Markt in Hövelhof in ein doppelt so großes E-Center um. Der erste Bauabschnitt war passend und wie geplant kurz vor Weihnachten fertig , hier kann seitdem bereits wieder eingekauft werden.

Die Außenwand ragt nah an die Wohnbebauung heran. Foto: Oblau

Zu Jahresbeginn starteten die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt, vom Parkplatz aus gesehen links des Eingangs zum alten Elli-Markt. »Hier rechnen wir mit einer Bauzeit von etwa einem halben Jahr, so dass das neue E-Center im Sommer 2020 eröffnen kann, vorausgesetzt, wir bekommen einen milden Winter«, hatte Lüning-Geschäftsführer Jens Krukenmeyer den Zeitplan umrissen.

Der erste fertige Abschnitt des neuen Marktes ist mit 1500 Quadratmetern genau so groß wie der vorherige Elli-Markt. Nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts können die Kunden dann künftig auf einer Fläche von mehr als 3000 Quadratmetern einkaufen. Nach dem Stammsitz der Lüning-Gruppe in Rietberg ist der neue Markt in Hövelhof dann der zweitgrößte des Unternehmens,