Hövelhof (WB). Da ist Musik drin: Am Samstag, 14. März, gastiert die Band Boogielicious um 20 Uhr im Salvator-Kolleg in Hövelhof. Der Vorverkauf läuft.

Boogielicious ist ein deutsch-niederländisches Boogie-, Blues- und Jazz-Trio, das sich 2007 zunächst mit Eeco Rijken Rapp (Klavier, Gesang) und David Herzel (Schlagzeug) als Duo gegründet hatte, aber schon ein Jahr später als Trio mit Dr. Bertram Bechers Blues-Harmonika noch homogener und abwechslungsreicher geworden war.

Boogielicious gilt momentan wohl als eine der außergewöhnlichsten Boogie-Formationen der Szene in Europa, die die Musik der 20er, 30er und 40er Jahre in das aktuelle Jahrhundert katapultiert.

Inzwischen haben sich die drei Musiker mit ihren vier Alben auf die vorderen Ränge ihres Genres vorgearbeitet.

Im Hövelhofer Salvator-Kolleg sind sie am Samstag, 14. März, zum zweiten Mal zu Gast. Karten für das Konzert gibt es zum Preis von 15 Euro im Hövelhofer Salvator-Kolleg, Salvatorstraße 45, im Bioladen Ingos Naturkost an der Kurzen Straße 3 sowie auch im Ticket-Center in Paderborn am Marienplatz 2a. Hier fallen zehn Prozent Vorverkaufsgebühren an. Restkarten an der Abendkasse kosten 17 Euro.