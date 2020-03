The Liberties“ sind alt bekannte Stammgäste in Hövelhof. Natürlich dürfen die vier Musiker auch in diesem Jahr nicht beim irischen Abend im Schützen- und Bürgerhaus fehlen.

Hövelhof (WB). Das Irish-Folk-Festival in Hövelhof geht in die elfte Runde. Bei irischer Musik und frisch gezapftem Guinness lädt der Verein Sennekult am Samstag, 21. März, ins Schützen- und Bürgerhaus an der von-der-Recke-Straße ein und hat mit „Ger O’Donnell & Trever Sexton“, „The Kings Of Connaught“ und “The Liberties” drei erstklassige Künstler aus Irland verpflichtet.