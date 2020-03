Von Meike Oblau

Senne-Products gibt es bereits seit 1971, damals gegründet unter dem Namen Senne-Plastik. Hauptprodukte waren Klarsichthüllen und Schnellhefter, später auch Ringbücher und Angebotshefter. Darüber hinaus entstehen unter dem Label »Mad OWL« inzwischen aber auch Taschen aus gebrauchten Messeteppichen. Aktuell beschäftigt Senne-Products, wie die Firma seit vergangenem Sommer heißt, rund 90 Mitarbeiter. In den kommenden Jahren soll ein komplett neuer Firmensitz an der Gütersloher Straße entstehen.

Flexibilität, Wertschätzung und ehrliche Kommunikation

Um für Mitarbeiter attraktiv zu sein und Beschäftigte langfristig zu binden, setzen die Geschäftsführer Carsten Fest und Christian Vullhorst „auf Flexibilität, Wertschätzung, ehrliche Kommunikation, Vertrauen und darauf, jedem Mitarbeiter das Gefühl zu geben, ein Teil des großen Ganzen zu sein“. Ein Ziel sei eine so stabile Unternehmensstruktur, dass jeder Mitarbeiter problemlos die Möglichkeit habe, bis zum Beginn der Rente bei Senne-Products beschäftigt sein zu können.

13 unterschiedliche Arbeitszeitmodelle

Das Unternehmen verzichtet im Produktionsbereich, in dem zu 75 Prozent Frauen beschäftigt sind, bewusst auf ein Mehrschicht-System. „Dennoch bieten wir 13 unterschiedliche Arbeitszeitmodelle an, damit die Arbeitszeiten und die jeweiligen Kita-Öffnungszeiten beziehungsweise Schulzeiten der Kinder individuell in Einklang gebracht werden können“, sagt Carsten Fest und ergänzt: „Außerdem gilt bei uns der Grundsatz: Kindswohl vor Unternehmenswohl. Wenn ein Kind krank ist oder Probleme hat, hat das immer Vorrang.“ Bewusst gebe das Unternehmen auch Menschen, die beeinträchtigt sind, eine Chance: „Menschen mit Handicap machen ihre Arbeit nicht schlechter – nur anders.“

Coach betreut Verwaltungsmitarbeiter individuell

Nach Angaben der Top-Job-Jury bietet Senne-Products nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Verwaltung gute Arbeitsbedingungen. So gebe es ein- bis zweimal die Woche eine „Lunch Time“: Ein Losverfahren bestimmt, wer mit wem zusammen Mittag isst. Darüber hinaus biete das Unternehmen exzellente Weiterbildungsmöglichkeiten. Derzeit werden sieben der 14 Verwaltungsmitarbeiter von einem Coach individuell betreut, damit sie sich gezielt weiterentwickeln und ihre Führungsfähigkeiten verbessern können.

Die Auszeichnung

Basis für die Top-Job-Auszeichnung ist eine umfangreiche Mitarbeiterbefragung in den teilnehmenden Firmen. Sie wird organisiert von der Zeag GmbH (Zentrum für Arbeitgeberattraktivität) mit Sitz in Konstanz am Bodensee. Die wissenschaftliche Leitung liegt in den Händen von Prof. Dr. Heike Bruch und ihrem Team vom Institut für Führung und Personalmanagement der Universität St. Gallen. Schirmherr des Projekts ist Sigmar Gabriel. Die prämierten Unternehmen dürfen nun für die kommenden zwei Jahre das Top-Job-Siegel tragen. 97 mittelständische Unternehmen aus allen Branchen und Regionen Deutschlands sind in diesem Jahr ausgezeichnet worden. Insgesamt wurden in diesem Verfahren 29.530 Mitarbeiter und Personalverantwortliche befragt.