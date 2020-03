Ausgelöst wurden die Schließungen in Hövelhof durch die Erkrankung eines Mitarbeiters einer Arztpraxis Foto: Jörn Hannemann

Hövelhof (WB/spi). In Hövelhof bleiben bis auf Weiteres alle Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, die Sennebücherei und das Haus der Jugend (HoT) wegen der Gefahr durch das neuartige Coronavirus geschlossen. Betroffen sind davon vor allem die rund 2.000 Kinder und Jugendlichen aus der Gemeinde.

Der Krisenstab im Hövelhofer Rathaus, der täglich zusammentritt, hat am Freitag aus Gründen äußerster Vorsicht und Prävention ebenfalls beschlossen, das Hallenbad der Sennegemeinde ab sofort zu schließen. „Ziel der getroffenen Maßnahmen“, so Bürgermeister Michael Berens, „bleibt, die unkontrollierte Ausbreitung des Virus in der Gemeinde zu verhindern oder mindestens zu verlangsamen. Bereits ermittelte Kontaktpersonen wurden durch das Gesundheitsamt des Kreises unter häusliche Quarantäne gestellt.“

Der Krisenstab appelliert an alle Hövelhofer Vereine, auf geplante Veranstaltungen und Versammlungen möglichst zu verzichten. Auch die Bürger sollten auf unnötige Behördengänge verzichten und überlegen, ob sich ihre Anliegen nicht telefonisch erledigen lassen. „Jetzt ist es an der Zeit, Solidarität mit den betroffenen und erkrankten Personen zu zeigen, und besonnen zu handeln statt panisch zu reagieren“, fügt Berens hinzu.

Er ist dankbar, dass viele Gruppierungen, die in der Sennegemeinde untereinander und mit der Verwaltung gut vernetzt sind, von sich aus bereits aktiv geworden sind und sich entsprechend verhalten. Zurzeit arbeitet das Team im Rathaus an Konzepten für eine Betreuung von Kindern und Jugendlichen in dringenden und unabweisbaren Fällen. Informationen werden zeitnah bekanntgegeben.

Am Samstag tritt der Krisenstab zu einer erweiterten Sitzung zusammen. Dann werden auch Ärzte, Apotheker, Vertreter der Hilfsorganisationen sowie des Gemeindesportverbandes teilnehmen. Ziel der Zusammenkunft ist, innerhalb dieses Netzwerkes Informationen auszutauschen und weitere präventive Maßnahmen zu koordinieren.

Aktuelle Informationen werden auf der Gemeinde-Homepage veröffentlicht www.hoevelhof.de . Weitere Infos gibt es auch unter www.kreis-paderborn.de .