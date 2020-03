Der Hövelhofer Krisenstab hat am Samstag getagt. Den Teilnehmern liegt das Wohlergehen ihrer Mitbürger am Herzen. Sie raten daher dazu, auch – unabhängig von der Personenzahl – auf private Feiern zu verzichten.

Auch die Sportstätten werden vorsorglich geschlossen. Der Gemeindesportverband ruft seine Mitglieder auf, die Trainingsarbeit auszusetzen. Gleichzeitig appelliert die Verwaltung an alle Mitbürger, in diesem Zeitraum auch auf jegliche privaten Feste, unabhängig von der Gästezahl, zu verzichten. Hintergrund ist die auf absehbare Zeit weiter stark steigende Anzahl von Infektionen durch das Coronavirus.

Für den Krisenstab sei es das oberste Ziel, durch Einschränkung persönlicher Kontakte die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen, um so Zeit zu gewinnen, damit die Versorgung Erkrankter sichergestellt werden kann.

Im Fokus stünde vor allem der Schutz der bekannten Risikogruppen. Gleichwohl gehe es auch um die Sicherheit der Kinder, die ebenfalls ansteckungsgefährdet und noch nicht in der Lage seien, sich an die Hygieneempfehlungen zu halten. Zurzeit litten zudem zahlreiche Hövelhofer unter den Folgen jahreszeitlich bedingter Influenza-Erkrankungen, die zum Teil schwere Verläufe aufwiesen.

An der Sitzung des Krisenstabes nahmen zusätzlich zu den Verwaltungsmitarbeitern erstmals auch Ärzte, Apotheker, Vertreter des Gemeindesportverbandes sowie Angehörige des Hövelhofer Deutschen Roten Kreuzes und des Malteser Hilfsdienstes teil.

Heimkehrer aus Risikogebieten sollten 14 Tage Auszeit nehmen

Aus diesem Kreis kommt auch die Empfehlung für Heimkehrer aus den Ski- und Risikogebieten, sich auch ohne Symptome 14 Tage eine freiwillige häusliche Auszeit zu nehmen. Die Feuerwehr Hövelhof sieht sich durch ihre große Personaldecke in der Lage, selbst bei zahlreichen Infektionsfällen jederzeit die Sicherheit der Hövelhofer zu gewährleisten und auch einen erweiterten First-Responder-Dienst anzubieten.

Der Krisenstab warnt trotz des Ernstes der Situation vor panischen Reaktionen und rät von unüberlegten Hamsterkäufen ab, regt aber gleichwohl eine gute und ausreichende Vorratshaltung in den Haushalten an. Als unabdingbar für eine Versorgung von Betroffenen mit Lebensmitteln sieht der Krisenstab eine gut funktionierende Nachbarschaftshilfe an.

Die Kirchen und der Schützenverein haben bereits ihre Hilfe zugesagt. Am Montag, 16. März, und Dienstag, 17. März, bleiben in der Sennegemeinde sämtliche Schulen und Kindertageseinrichtungen geschlossen, ohne dass eine Notbetreuung angeboten werden kann. Das sei auf den Erkrankungsfall in einer Hövelhofer Arztpraxis zurückzuführen. Denn noch immer sei nicht bekannt, welcher Personenkreis mit welchen möglichen Folgen betroffen sei. Zurzeit arbeite die Gemeindeverwaltung an einem Notbetreuungskonzept, das am Mittwoch, 18. März, eingerichtet werden soll.

Fest stehe allerdings, dass der anspruchsberechtigte Kreis der Eltern zwingend klein ausfallen werde. Aktuelle Informationen will die Gemeinde zeitnah über ihre Internetseite zur Verfügung stellen.