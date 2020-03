Zwei große Parkbänke im Sonnenlicht: Halten sich die Menschen an das Versammlungsverbot, dürften in nächster Zeit allerorten leere Bänke die Regel sein. Foto: dpa

Hövelhof (WB). Die strengen Maßnahmen zur Reduzierung der Kontakte in der Bevölkerung prägen inzwischen auch in Hövelhof das Ortsbild. Doch leider hält man sich noch nicht überall an die neuen Vorschriften. Darauf reagiert jetzt die Gemeinde.

Um gruppenweises Treffen von Personen zu unterbinden, werden seitens des Ordnungsamtes von diesem Samstag an verstärkt Kontrollen stattfinden. Die Gemeindeverwaltung arbeitet dabei zusätzlich mit einem Sicherheitsdienst zusammen.

Der Sicherheitsdienst, der innerhalb der Gemeinde mit vollem Hausrecht ausgestattet ist, wird ab sofort flächendeckende Kon­trollen im gesamten Gemeindegebiet durchführen und notwendige Anordnungen gegenüber angetroffenen Personengruppen aussprechen. Außerdem werden die gastronomischen Betriebe und die Imbissbetreiber auf die Einhaltung der bestehenden Vorschriften überprüft. Gaststätten und Restaurants dürfen nur bis 15 Uhr ihre Gäste vorsorgen, wenn der Mindestabstand zwischen den Tischen mindestens zwei Meter beträgt und die Vorschriften zu Hygienemaßnahmen und Registrierung der Gäste beachtet werden.

Nach 15 Uhr dürfen die Betriebe zwar in ihrem für Gäste geschlossenen Betrieb noch Essen zubereiten. Allerdings müssen die Döner oder Pizzen dann zwingend mit einem Lieferdienst nach Hause zugestellt werden. Eine direkte Ausgabe der Speisen an Endverbraucher, die die Gerichte dann beispielsweise auf dem Parkplatz im Auto konsumieren, ist nicht zulässig. Auch diese in Hövelhof beobachtete Praxis wird unterbunden. Sämtliche Gastronomen wurden am Freitag auf diese Regelung hingewiesen und über die bevorstehenden Kontrollen informiert.