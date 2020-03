Quizmaster Manuel Lappe (rechts) und Benedikt Kestner sorgen dafür, dass das beliebte Muhbar-Quiz nicht ausfallen muss. Die Kulturscheune ist zwar geschlossen – das Quiz soll am Abend aber online an den Start gehen. Foto: Meike Oblau

Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Rätselfreunde müssen trotz der Corona-bedingten Schließung der Hövelhofer Kulturscheune nicht auf das beliebte Muhbar-Quiz verzichten. Das Rätselraten soll an diesem Freitagabend digital über die Bühne gehen. Quizmaster Manuel Lappe arbeitet seit Tagen an einer Online-Lösung.

Seit 2016 bietet er das Muhbar-Quiz im Schlossgarten alle zwei Wochen an, lediglich während der Renovierung der Kulturscheune wurde pausiert. Angelehnt ist das Muhbar-Quiz an die vielen bekannten Formate namens Kneipen-Quiz: Gruppen von bis zu fünf Personen kommen dabei zusammen und stellen sich den von den Organisatoren erdachten Fragen zu verschiedenen Wissensgebieten.

Um 20.15 Uhr gehts los

Da Versammlungen dieser Art gerade bekanntlich nicht erlaubt sind, viele Menschen aber speziell im Moment oft Langeweile haben und sich nach Unterhaltung sehnen, soll das Muhbar-Quiz um 20.15 Uhr online an den Start gehen. „Ich habe aus speziellen Web-Templates eine Plattform gestaltet und hoffe, dass das auch funktioniert. Das ist alles etwas mit der heißen Nadel gestrickt, irgendwas wird bestimmt auch schiefgehen, aber wir wollen es wenigstens versuchen“, sagt Manuel Lappe, der zusammen mit seinem Mitstreiter Benedikt Kestner auf viele Rätselfreunde hofft, die sich ab 20.15 Uhr beteiligen.

Moderation per Video-Stream

Damit es pünktlich losgehen kann, ist eine Anmeldung für das Online-Quiz bereits von 16.45 Uhr an möglich auf der Homepage www.muhbarquiz.de. Von 20.15 Uhr an werden dann die Fragen präsentiert, die Antworten werden online eingetippt und abgeschickt. Manuel Lappe selbst wird – wie gewohnt stilecht im goldfarbenen Quizmaster-Hemd – die Fragerunden moderieren, nur eben diesmal nicht in der Kulturscheune, sondern per Video-Stream. „Ob wir die Quizgruppen dann auch irgendwie dazuschalten oder vielleicht zumindest in einer Whatsapp-Gruppe untereinander verbinden, wird der Abend zeigen“, sagt Lappe.

Viele lokale Hövelhofer Fragen geplant

Damit es für die Teilnehmer vor dem Computer nicht zu einfach wird, hat Lappe sich diesmal vor allem Fragen zu lokalen Hövelhofer Themen ausgedacht, und das aus gutem Grund: „Ich denke, dass man bei Hövelhofer Fragen hoffentlich nicht so leicht per Google-Suche schummeln kann. Es ist ja schließlich Wissen gefragt und nicht das Suchen der Antwort im Internet.“

Vor drei Wochen hatte das Muhbar-Quiz letztmals vor Inkrafttreten der neuen Corona-Richtlinien im Pfarrheim stattgefunden. „Als klar war, dass das in diesem Rahmen jetzt erstmal nicht mehr möglich sein wird, habe ich nach Lösungen gesucht. In Hamburg gibt es eine Kneipe, die ihr Kneipenquiz ebenfalls jetzt online anbietet“, sagt Manuel Lappe. „Dort muss man die Antworten allerdings per E-Mail einsenden. Ich hoffe, dass bei uns mit der Internetplattform zum Eintragen der Antworten alles glatt läuft und das ein bisschen komfortabler ist, als die Antworten per E-Mail zu schicken.“

Nur eine Frage hat der Organisator noch nicht endgültig geklärt: „Traditionell spielen wir beim Muhbar-Quiz nach der dritten Fragerunde immer Bingo. Aber vielleicht fällt mir dazu auch noch eine Onlinelösung ein.“