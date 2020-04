Elmar Grimm ist Mitglied der Teuto Destrict Pipe Band aus Bielefeld und spielt seit zehn Jahren Dudelsack. Per E-Mail hatte er dem Haus Bredemeier angeboten, ein kleines Konzert zu spielen. Auch das zweite Altenheim in der Sennegemeinde, die Seniorenresidenz an der Bielefelder Straße, hatte Grimm bereits besucht.

Die vielen Ohrenzeugen des Gartenkonzerts am Haus Bredemeier freuten sich riesig, Applaus und Zugabe-Rufe schallten aus dem Haus. In der Einrichtung an der Delbrücker Straße sind aktuell 22 Bewohner und Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden.