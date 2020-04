Mischlingshund Rübe wird in Hövelhof vermisst.

Hövelhof (WB/mobl). Familie Storm ist auf der Suche nach Mischlingshund Rübe. Die Hövelhofer Familie hatte das Tier am Mittwoch aus dem Tierheim in Detmold geholt – zu Hause in Hövelhof ist der Vierbeiner dann entwischt.