Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Happy End am Karsamstag! Der am Mittwoch in Hövelhof entlaufene Mischlingshund „Rübe“ ist wieder da. Die überglückliche Familie Storm konnte „Rübe“ in Augustdorf abholen.

Die Familie hatte das Tier erst am Mittwoch aus dem Tierheim in Detmold abgeholt . Bei der Ankunft in Hövelhof hatte er sich aus seinem Geschirr gewunden und verschwand. Hunderte Menschen hatten bei der Suche nach „Rübe“ geholfen, allein der Facebook-Beitrag des WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATTES war mehr als 200 Mal geteilt worden.

„Jeden Tag sind Hinweise bei uns eingegangen und ganz viele Menschen haben mit uns gefiebert“, schildert Daniela Storm. „Am Samstagmittag dann endlich wurde er in Augustdorf gesehen und konnte mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen aufgegriffen werden.“

Auf großem Umweg sei der Hund nun endlich in Hövelhof angekommen. „Wir sind überglücklich und dankbar, dass so viele Menschen mit uns gefiebert und gesucht haben“, so Daniela Storm.