Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Im Hövelhofer Altenzentrum Haus Bredemeier ist in der Nacht auf Ostermontag die dritte Bewohnerin verstorben, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden war. Die Frau hatte fast 20 Jahre in dem Seniorenzentrum an der Delbrücker Straße gewohnt.