Für Erwachsene

Mariana Leky: Was man von hier aus sehen kann

Selma, eine alte Westerwälderin, kann den Tod voraussehen. Immer, wenn ihr im Traum ein Okapi erscheint, stirbt am nächsten Tag jemand im Dorf. Unklar ist allerdings, wen es treffen wird. Davon, was die Bewohner fürchten, was sie blindlings wagen, gestehen oder verschwinden lassen, erzählt Mariana Leky in ihrem Roman. „Was man von hier aus sehen kann“ ist das Porträt eines Dorfes, in dem alles auf wundersame Weise zusammenhängt. Aber es ist vor allem ein Buch über die Liebe unter schwierigen Vorzeichen, Liebe, die scheinbar immer die ungünstigsten Bedingungen wählt. Für Luise zum Beispiel, Selmas Enkelin, gilt es viele tausend Kilometer zu überbrücken. Der Mann, den sie liebt, lebt in einem Kloster in Japan ...

Für Jugendliche ab 13 Jahren

Clémentine Beauvais: Die Königinnen der Würstchen

Die drei Mädchen Mireille, Astrid und Hakima sind auf Facebook von ihren Mitschülern zur Wurst des Jahres in Gold, Silber und Bronze gewählt worden – der Preis für die hässlichsten Mädchen. Doch die drei beschließen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Zusammen planen sie einen Road-Trip per Fahrrad nach Paris. Ziel: die große Party im Elysée-Palast am Nationalfeiertag. Finanzierung: Unterwegsverkauf von Würstchen. Ein chaotische, lustige und herzzerreißende Reise beginnt. Und auf der Party hat jede der drei ein ganz eigenes Anliegen... Das Buch ist ausgezeichnet mit dem „Luchs“ und war nominiert für den Buxtehuder Bullen und den Prix des lycéens alle­mands 2017.

Für Fantasy-fans ab 10 Jahren

Die Reihe „Seawalkers“ von Katja Brandis. Hier erleben Gestaltwandler spannende Abenteuer in der Unter- und Überwasserwelt.

Für Kinder ab 8 Jahren

Die E-Paper-Ausgaben der Kinder-Zeitschriften „Geolino“, Zeit Leo“ und „Dein Spiegel“. Die Zeitschriften enthalten, so Claudia Jostwerner, viele lehrreiche Geschichten, tolle Reportagen, Rätsel und Comics. Ganz nebenbei kann man so die ganze Welt erkunden.

Anmeldung für Onleihe jederzeit möglich

Die Onleihe der Sennebücherei ist für alle freigeschaltet. Informationen, wie man sich anmeldet, findet man auf www.sennebuecherei.de . Falls jemand noch kein Leserkonto hat, kann er sich per Mail unter info@hoevelhof.de melden. Wegen der hohen Nachfrage wurde der Bestand der E-Medien aufgestockt. Der Medienrückgabekasten hinter dem Gebäude kann für alle Medien – außer Spiele – genutzt werden. Er wird regelmäßig geleert und die Medien ausgebucht. Die Leihfrist ausgeliehener Medien wurde bereits verlängert, sodass keine Mahngebühren anfallen können. Für die Zeit nach Corona können sich schon alle auf frischen Mediennachschub in der Bücherei freuen.