Berens hatte unter anderem gesagt, Steuererhöhungen seien aus seiner Sicht derzeit nicht das richtige Mittel in der Krise, der Kämmerer müsse zur Not eine Haushaltssperre in Erwägung ziehen und Ausgaben reduzieren. „Wie stark sich die Krise auf den kommunalen Haushalt der Gemeinde Hövelhof auswirken wird, ist derzeit noch nicht ganz klar. Aus meiner Sicht können jedoch auch Steuererhöhungen nicht völlig ausgeschlossen werden. Dies sollte jedoch das letzte Mittel der Wahl sein. Hier muss man dem Bürger die Wahrheit sagen“, schreibt Klocksin.

„Kreditaufnahmen sind nicht per se schlecht“

Die Gemeinde habe die Wahl, Einnahmen zu erhöhen, Ausgaben zu reduzieren oder Kredite in Erwägung zu ziehen: „Kreditaufnahmen sind nicht per se schlecht. Entscheidend ist, dass Kredite für wichtige Zukunftsinvestitionen aufgenommen werden. Hier ist insbesondere die Infrastruktur zu nennen, die für Bürger und Gewerbetreibende von entscheidender Bedeutung ist. Dies hat auch die Gemeindeprüfungsanstalt mehrfach festgestellt. Es gibt Optimierungspotenziale, die in den vergangenen Jahren nicht gezielt genutzt wurden“, so der FDP-Politiker. Bei Kürzungen auf der Ausgabenseite habe die Gemeinde aus seiner Sicht kaum mehr Spielraum. Zudem sei es erforderlich, gerade in einer Krise zu investieren: „Dies sieht das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz auch explizit vor, um eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu verhindern. Gemeinden haben bei ihrer Haushaltswirtschaft den konjunkturpolitischen Erfordernissen zu entsprechen. Vom Bürgermeister erwähnte Haushaltssperren halte ich gerade in Krisen nicht für angezeigt.“

„Für wichtige Themen und Projekte fehlt das Personal“

Aus seiner Sicht seien die Personalressourcen der Verwaltung zu knapp bemessen: „Für wichtige Themen und Modernisierungsprojekte fehlt das notwendige Personal, so dass derzeit die Verwaltungsmodernisierung gehemmt ist. Wichtige Aktivitäten wie zum Beispiel die Straßeninventur konnten in der Vergangenheit nicht durchgeführt werden.“

Bezüglich der vom Bürgermeister erwähnten Reduzierung der Schuldenlast entgegnet der FDP-Ratsherr, dass jüngst für die Gewerbepark Senne GmbH eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 4,8 Millionen Euro von der Gemeinde Hövelhof übernommen worden sei und eine Kreditaufnahme der Gesellschaft erfolgte, insofern stimme die Aussage des Bürgermeisters nicht, dass die Gemeinde seit 20 Jahren keine Kredite mehr aufgenommen habe. Im Gesamtabschluss 2018 weise die Gesamtbilanz noch Verbindlichkeiten von rund zwölf Millionen Euro aus.

„Derzeitige Lage hemmt wichtige Entscheidungen“

Gerade im Infrastrukturbereich habe die Gemeinde jahrelang zu wenig investiert. Insbesondere hätte man im jetzigen Zinstief günstige Kredite aufnehmen können, sagt André Klocksin. Die derzeitige Lage hemme wichtige Entscheidungen, die zu treffen wären: „Die Entscheidung über das Hallenbad hat die CDU auf die Zeit nach der Kommunalwahl verschoben. Hier hätten wir uns e ine frühzeitigere Bürgerbeteiligung und Planungssicherheit gewünscht . Der Bürger wird entscheiden müssen , ob sich die Gemeinde ein neues Hallenbad leisten möchte oder nicht. Gerade zurzeit sind die Kreditzinsen auf einem historisch niedrigen Niveau und würden ein solches Projekt positiv unterstützen.“