Virtuell statt im Lehrerzimmer: Schulleiter Jochen Welschmeier (rechts) zeigt, wie der Schulalltag in Zeiten von Corona digital an der Franz-Stock-Realschule in Hövelhof gemeistert wird. Die Lehrkräfte Carola Ostermann, Christoph Kramm (oben), Frerk Hinnerks und Christina Bömelburg sind mit dem Schulleiter per Videokonferenz verbunden.

Hövelhof (WB). Die Abschlussklassen der Franz-Stock-Realschule und der Krollbachschule werden von Donnerstag an wieder in den Schulen unterrichtet. Doch wie haben die Schüler eigentlich seit der corona-bedingten Schulschließung am 14. März gelernt? Die Hövelhofer Realschule gewährt einen Blick durchs Schlüsselloch.

Es ist still in den Fluren und Klassenräumen an der Staumühler Straße. Wo sich sonst täglich 470 Schüler sowie etwa 40 Lehrer aufhalten, herrscht gespenstische Ruhe. Und dennoch wird an der Franz-Stock-Realschule fleißig gelernt – mal vormittags, mal am Nachmittag und manchmal sogar abends. Unterrichtet wird über das Internet. Auf einer Cloud, einem Speicherplatz, existieren virtuelle Klassenräume, und über das Internet können sich die Schüler mit ihren Lehrkräften austauschen.

Seit zwei Jahren auf dem Weg in die digitale Zukunft

Bereits zwei Jahre lang ist Schulleiter Jochen Welschmeier mit seinem Team auf dem Weg, die Realschule auf den Weg in die digitale Zukunft zu führen . Die gute Förderung der Gemeinde zahle sich jetzt in der Krise aus. Das Kollegium habe viele Fortbildungen absolviert, um fit im Umgang mit der digitalen Technik zu werden.

Unterricht und Kommunikation werden über Google Classroom, einer Internetplattform des integrierten Lernens, abgewickelt. „Ich weiß, bei vielen sträuben sich bereits beim Wort Google die Nackenhaare“, sagt Welschmeier und weist darauf hin, dass der Betrieb in Deutschland konform mit den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DGSVO) abläuft. Zwar hat jeder Schüler eine eigene, personalisierte E-Mail-Adresse, doch die ist anonymisiert, so dass ein Rückschluss auf die Originaldaten nicht möglich ist.

Mobile Geräte wurden teilweise an die Schüler entliehen

Der Betrieb über die Cloud läuft außerordentlich stabil. Server und eigene Hardware sind überflüssig. Da das Programm im Browser läuft, ist plattformübergreifend der Zugriff über alle Betriebssysteme und Endgeräte - vom Mobiltelefon über Tablet und Laptop bis hin zum stationären PC möglich. Die Schule selbst hält 70 mobile Geräte vor. Davon wurden im Rahmen der Coronakrise etwa die Hälfte ausgeliehen, weil in manchen Elternhäusern die passende Infrastruktur fehlte.

Über die Cloud erhalten die Schüler ihre Aufgaben – im Stil eines Wochenplans oder des Projektunterrichts. In einem bestimmten Zeitrahmen bearbeiten die Schüler das Material und schicken die gelösten Aufgaben zurück. Sollte es irgendwo haken, lässt sich über das Programm auch Kontakt mit den Lehrern herstellen. Auch können die Lehrkräfte ganze Klassenverbände auf diese Weise ansprechen. Auf elektronischem Wege werden auch die verbesserten und bewerteten Schülerarbeiten retour gesandt.

Angenehmer Nebeneffekt: Schulschwänzer fallen sofort auf, wenn sich nicht anmelden oder keine Aufgaben erledigen. Dann greifen die Pädagogen schnell zum Telefon und sprechen die Eltern an. „Das ist aber äußerst selten, denn unter 100 Schülern ist vielleicht ein Faulpelz dabei“, beruhigt Welschmeier.

Auch Lehrerkonferenzen finden online statt

Das digitale Klassenzimmer wurde kürzlich erstmals auch für eine Lehrerkonferenz genutzt, und das gesamte Kollegium nahm daran teil. Zwei Lehrkräfte sind an der Schule abgestellt, die digitalen Klassenräume zu pflegen und zu warten. Außerdem haben sie Kollegen geschult und sogar ein spezielles Hilfesystem entwickelt, falls mal nicht ganz so computer-affine Kollegen ins Straucheln geraten sollten. „Alle haben voll mitgezogen“, freut sich Welschmeier, „selbst Kollegen, die kurz vor der Pension stehen“. Und von denen war dann zu hören, dass es zwar anstrengend gewesen sei, doch man dabei auch viel gelernt habe.

Braucht es dann überhaupt noch ein Schulgebäude? „Unbedingt“, sagt der Schulleiter, „denn Schule lebt von den vielen zwischenmenschlichen Kontakten in den unterschiedlichen Gruppen, und ich freue mich schon darauf, unsere Schüler wieder beim Toben auf dem Schulhof zu erleben.

Schulen öffnen von Donnerstag an schrittweise wieder

Auch in der Sennegemeinde erfolgt eine schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs. Den Anfang machen die Abschlussklassen der Krollbach- und Franz-Stock-Realschule ab Donnerstag, 23. April. Bis zu diesem Termin sollen die organisatorischen Rahmenbedingungen vorbereitet werden. Dazu arbeiten die Schulen mit der Gemeinde Hövelhof als Schulträger eng zusammen. Die Grundschulen bleiben noch bis Sonntag, 3. Mai, geschlossen. Falls die Infektionsrate bis dahin sinkt, sollen ab Montag, 4. Mai, vorrangig die Schüler der vierten Klassen mit dem Unterricht beginnen. Bereits am Mittwoch, 22. April, verkehrt der Öffentliche Personennahverkehr wieder im „Schulmodus“. In den vergangenen Wochen waren die Busse nach dem Ferienfahrplan gefahren.