Hövelhof (WB/mobl). Normalerweise wäre in ganz Hövelhof am Wochenende „Musik“ drin gewesen – aber das Maibaum- und Radelfest und das Open-Air-Konzert, das im Schlossgarten hätte stattfinden sollen , mussten wegen der Corona-Auflagen abgesagt werden. Immerhin kamen am Sonntag aber die Bewohner des Altenheims Haus Bredemeier in den Genuss eines sommerlichen Privatkonzerts.