An der Ecke Grüner Weg/Distelweg ist am Montagabend ein Gasleck festgestellt worden. Das blaue Fahrzeug ist ein Spezial-Spülfahrzeug, das die Gasleitung freilegen soll. Foto: Axel Langer

Hövelhof (WB/mba/al). Nachdem am frühen Montagabend in einem Wohngebiet in Hövelhof Gas ausge­treten war, ist das Leck am späten Abend, nach dreieinhalb Stunden, gefunden worden. Nach Angaben der Feuerwehr bestand zwischenzeitlich Explosionsgefahr. Die Stelle zur Leitung wurde aufgebaggert und das Leck geschlossen.