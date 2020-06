Buswendeschleife und Radweg sind in Höhe des Schulzentrums an der Sennestraße schon nahezu fertiggestellt. Foto: Meike Oblau

Hövelhof (WB/mobl). Im Oktober 2019 sind die Umbauarbeiten an der Sennestraße (Kreisstraße 4) in Hövelhof gestartet. Nach Angaben aus dem Rathaus gehen die Arbeiten sehr gut voran. Derzeit laufen die Kanalbauarbeiten des dritten Bauabschnittes zwischen der Staumühler Straße und der Jägerstraße. Die Buswendeschleife am Hövelhofer Schulzentrum wurde inzwischen erfolgreich fertiggestellt.