An der Kirchschule in Hövelhof gibt es bereits seit 2005 das Angebot der „Offenen Ganztagsgrundschule“. Foto: Meike Oblau

Hövelhof (WB/mobl). Die Hövelhofer FDP hat beantragt, die Trägerschaft der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) an der Kirchschule neu auszuschreiben und den Vertrag mit dem aktuellen Träger, dem Sozialwerk für Bildung und Jugend Olsberg, fristgerecht zum 1. August 2021, also zum Ende des kommenden Schuljahres, zu kündigen. Grund für den Antrag sei, dass viele Eltern mit der Betreuung in der OGS seit dem Trägerwechsel unzufrieden seien, sagt FDP-Fraktionsvorsitzender André Klocksin.