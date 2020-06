Streit um Beerdigung eskaliert

Das sind die Vorwürfe

Seit Ostern liegen die Witwe des verstorbenen Ostenländers und das Hövelhofer Bestattungsunternehmen im Clinch. Dieser Redaktion liegen entsprechende schriftliche Anschuldigungen gegen das Bestattungsunternehmen vor. Eine Freundin der Witwe wirft dem Unternehmen in einem Brief unter anderem vor, die Leiche entgegen der Absprache nicht direkt ins Krematorium gebracht, sondern in den Räumen des Bestattungsunternehmens aufgebahrt zu haben. Geschäftemacherei lautet ein weiterer Vorwurf. So habe der Bestatter versucht, der Familie einen Blumenkranz „aufzuschwatzen“.

In Hövelhof machen darüber hinaus Gerüchte die Runde, der Leichnam sei im Sarg nicht den üblichen Gepflogenheiten entsprechend hergerichtet worden. Es sei auch zu einem Polizeieinsatz auf dem Gelände des Bestattungsinstituts gekommen, die Familie habe einen neuen Bestatter beauftragt.

Angeblich seien für weitere Ermittlungen sogar Gräber geöffnet worden. Und die Gemeinde habe dem Bestattungsunternehmen derzeit untersagt, auf dem kommunalen Friedhof tätig zu werden und Beerdigungen durchzuführen, wird unter anderem in Hövelhof erzählt. Zudem habe die Staatsanwaltschaft dem Bestattungsunternehmen untersagt, seinen Laden zu öffnen. Alle drei Behauptungen stimmen aber nicht.

Das sagt die Polizei

„Den Polizeieinsatz auf dem Gelände des Bestattungsunternehmens im April können wir bestätigen“, sagt Polizeisprecher Michael Biermann. Inzwischen lägen bei der Polizei drei Strafanzeigen der unterschiedlichen Streitparteien vor. Um diese bewerten zu können, liefen aktuell Ermittlungen. „Bei den Anzeigen geht es um fahrlässige Körperverletzung, um Bedrohung und um den Vorwurf der Verunglimpfung des Andenkens an einen Verstorbenen“, sagt Biermann. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen würden die Unterlagen zur weiteren Bearbeitung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Das sagt die Staatsanwaltanwaltschaft

Oberstaatsanwalt Marco Wibbe, Sprecher der Paderborner Staatsanwaltschaft, sagt, dass seiner Behörde die Anzeigen noch nicht vorlägen und die Staatsanwaltschaft deshalb aktuell auch nicht ermittele. Zudem sei auch keine Ladenöffnung untersagt worden.

Das sagt die Gemeinde

„Derzeit bestehen keine Tätigkeitsuntersagungen für Bestattungsunternehmen auf dem Hövelhofer Friedhof. Die Gemeinde Hövelhof wurde von den Beteiligten über die Vorkommnisse informiert, ist jedoch nicht Gegenstand des laufenden Streit- und Ermittlungsverfahrens. Es verbietet sich daher, vor Klärung des Sachverhaltes durch die zuständigen Stellen eine Stellungnahme aus dem Rathaus abzugeben“, teilte Gemeindesprecher Thomas Westhof mit.

Der sagt der Bestatterverband

„Um mir selbst ein Bild zu machen, habe ich mit beiden Parteien ausführlich gesprochen“, sagt Peter Voss, Vorsitzender der Bestatter im Kreisverband Paderborn/Höxter. „Jeder erzählt das Geschehene aus seiner Sicht. Jedoch stimmen die Schilderungen nicht überein. Welche Version nun stimmt, kann ich als Außenstehender nicht beurteilen. Auf jeden Fall hat das zu einer sehr bedauerlichen Situation geführt, die ich als Vorsitzender der Bestatter im Kreisverband Paderborn/Höxter selbst noch nicht erlebt habe.“

Das sagt das Unternehmen

In der aktuellen „Gemengelage“ hätten der Anwalt und die Polizei davon abgeraten, durch öffentliche Äußerungen noch mehr Öl ins Feuer zu gießen, teilte das Hövelhofer Bestattungsunternehmen mit. Das Geschäft sei ganz normal geöffnet. Man kenne aber das Gerede vor Ort und spüre einen Auftragsrückgang: „Wir würden uns wünschen, dass die Menschen uns direkt auf diese Gerüchte ansprechen, statt sie ungeprüft weiterzuverbreiten.“