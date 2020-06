OGS-Trägerwechsel: „Warum war das nötig?“

„Es ist es nicht ungewöhnlich, dass bei Veränderungen (hier neue Trägerschaft) nicht alle Beteiligten mit neuen Verfahren einverstanden sind“, schreibt Keck, um dann auf die Entwicklung des OGS-Angebotes zurückzublicken.

Als Mitinitiatorin der Umwandlung der Grundschule Kirchschule in OGS Kirchschule im Jahre 2005 habe sie über Jahre den Entwicklungsprozess begleiten dürfen. Vor dem Jahr 2005 gab es schon ein Angebot an der Schule, Kindern auch im Nachmittagsbereich durch pädagogische Betreuung ein erweitertes Bildungsangebot anzubieten. „Durch die Umwandlung in die OGS wurde das Angebot zunehmend attraktiver, da in erheblichem Umfang Landesmittel genutzt werden konnten, um Raum und Ausstattung zu optimieren. Der Förderverein OGS hat diese rasante Entwicklung vorbildhaft begleitet“, schreibt Helmtrud Keck. Das sei möglich gewesen durch enge Zusammenarbeit von Schule, Eltern und pädagogischem Fachpersonal.

„Mehr als nur Betreuung“

Selbstverständlich sei gewesen, dass zu allen Zeiten alternative Entwicklungsmöglichkeiten allen Beteiligten vorgestellt wurden: „Sie wurden diskutiert, Einwände wurden reflektiert, Kompromisse geschlossen, weitere Unterstützer mit ins Boot geholt. Die Gemeinde hat die Schule gut begleitet, nachdem allen bewusst war, wie familienfreundlich ein solches An­gebot ist.“

Für die Kinder sei eine Mensa gebaut worden. Zahlreiche Vereine seien eingebunden worden, so dass der Anspruch, mehr als Betreuung zu sein, sondern ein erweitertes Bildungsangebot zu ermöglichen, erfüllt worden sei.

„Das alles war nur möglich mit einem Mitarbeiterstab, der den pädagogischen Herausforderungen gewachsen war und immer Wert auf enge Zusammenarbeit mit dem Lehrerpersonal legte. Die Konzeption OGS wurde evaluiert, auf kommunaler Ebene, aber auch durch die Regionalkonferenz der Bezirksregierungen Detmold und Münster“, schreibt die pensionierte Schulleiterin.

„Beratung hinter verschlossenen Türen“

„In den Jahren gab es selbstverständlich auch Phasen, in denen Interessenskonflikte diskutiert werden mussten“, so Helmtrud Keck. Es sei gute Tradition geworden, diese durch entwicklungsoffene Diskussionen der Beteiligten zu lösen. Transparenz und die Bereitschaft, sich auf die Betrachtung aller Beteiligten einzulassen, seien bei einem so verantwortungsvollen Vorhaben geboten.

„Nun wurde – warum auch immer – entschieden, diese bewährte Organisation der OGS zu verändern, schreibt sie. „Es wurde nicht nur auf die Erfahrungen von bewährten Mitarbeitern, die sehr viel in eine veränderte Trägerschaft hätten einbringen können, verzichtet, es wurde ihnen zugemutet – in zum Teil unerträglicher Form – um ihre Weiterbeschäftigung zu kämpfen. Warum war das nötig?“ Auch dass am Mittwoch im Schulausschuss zum Teil in nicht-öffentlicher Sitzung debattiert wird, kritisiert Helmtrud Keck: „Warum wird die aktuelle Situation hinter verschlossener Tür beraten? Es wäre sehr schade, wenn ein solches Projekt, was über so viele Jahre mit so viel Energie, mit so viel ehrenamtlichem Einsatz und unter Inkaufnahme von zunächst unzulänglichen Bedingungen unermüdlich weiterentwickelt wurde, nun ‚ohne Not‘ möglicherweise Qualität einbüßt, weil auf entwicklungsoffene Diskussion verzichtet wird. Schade für die Kinder.“