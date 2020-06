„OGS ist jetzt in ruhigerem Fahrwasser“

Sozialwerk nimmt Stellung zur Kritik an der Betreuung in der Hövelhofer Kirchschule

Hövelhof (WB). Seit knapp einem Jahr ist das Sozialwerk für Bildung und Jugend verantwortlich für das Betreuungsangebot der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) an der Hövelhofer Kirchschule. Den ziemlich holprigen Start nach der Übernahme der Trägerschaft schilderte Geschäftsführer Ulrich Diekmann am Mittwoch im Ausschuss für Bildung und Jugend. Seit Anfang des Jahres aber sehe er die OGS in „ruhigerem Fahrwasser“. Daher könne er nicht verstehen, dass die FDP nun beantragt habe, den Vertrag zu kündigen .