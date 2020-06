Der Clou ist ein Glas mit der Aufschrift „Hövelhof – mit Abstand genial“, das Grafikdesignerin Eva Liekmeyer eigens für diese Aktion gestaltet hat. An dem Sommerpaket beteiligen sich außerdem Getränkehändler Hubert Hüwelhans mit zwei Flaschen Augustiner, die Ems-Apotheke mit einem Fläschchen Handdesinfektionsmittel, die Bäckerei Jüde mit einem Gutschein für eine „Ferientüte“ sowie Frank und Sandra Lörkens von Franks Vinothek mit einer Flasche Butterscotch.

Das Paket gibts für 35 Euro in der Vinothek an der Allee. Verbunden damit ist auch eine Fotoaktion: „Wir würden gerne Fotos sehen, wo unsere Kunden den Inhalt des Pakets genießen. Deshalb bekommen alle einen QR-Code, können uns ihr Foto schicken und wir möchten daraus eine Collage fürs Schaufenster machen“, sagt Frank Lörkens. Beim Fotowettbewerb gibt es auch etwas zu gewinnen.

In der Vinothek findet an diesem Samstag von 10 bis 17 Uhr auch eine weitere Aktion. „Normalerweise bieten wir auf dem Schützenfest immer unsere Erdbeerbowle an. Da das Fest dieses Jahr ausfallen muss, haben schon viele Kunden gefragt, ob es trotzdem Bowle gibt“, sagt Frank Lörkens. Unter Einhaltung aller Abstandsregeln und mit Genehmigung des Ordnungsamtes wird die Bowle nun am Samstag im Hof hinter der Vinothek ausgeschenkt