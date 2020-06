Eröffnung erst im Frühjahr?

Ursprünglich sollte der Neubau am Küsterkamp entstehen und pünktlich zum neuen Kindergartenjahr in diesem August an den Start gehen. Als der Grundstückskauf platzte , wurde ein neues Areal am Hollandsweg gefunden . Schon bald war klar, dass diese Verzögerung des Baustarts nicht mehr einzuholen sein würde. Ende 2020 wurde dann als neuer Eröffnungstermin genannt .

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses hatte Bürgermeister Michael Berens bei der Vorstellung der Kindergartenbedarfsplanung mitgeteilt, die Kita sei womöglich schon im Herbst fertig . Am Mittwochabend nannten die Malteser-Vertreterinnen dann das Frühjahr 2021.

Übergangslösung am Hövelmarkt

Am 1. August vergangenen Jahres war zunächst als Übergangslösung die „Schatzkiste“ am Hövelmarkt eröffnet worden, die derzeit von 18 Kindern besucht wird. Auch im neuen Kindergartenjahr bleibt diese 125 Quadratemeter große Räumlichkeit erhalten. Zusätzlich werden vom 10. August an 22 Kinder zwischen drei und sechs Jahren in einer weiteren Übergangsgruppe in einem Container betreut, der am Schützen- und Bürgerhaus aufgestellt wird, bis der Neubau am Hollandsweg endgültig fertiggestellt ist. Derzeit ist der Container noch in Niedersachsen im Einsatz.

Zweiter Ausweichstandort am Schützen- und Bürgerhaus

Er bietet auf 110 Quadratmetern Platz für einen Gruppenraum, einen Nebenraum, Küche, Garderobe und Toiletten. In Hövelhof soll die mobile Kita nahe des Kugelfangs am Rande des SuB-Geländes aufgestellt werden und einen eingezäunten, etwa 300 Quadratmeter großen Spielbereich an der frischen Luft erhalten. Darüber hinaus seien vom SuB aus auch Ausflüge in den nahegelegenen Hövelhofer Wald gut möglich, sagten die Malteser.

Der Neubau am Hollandsweg, der derzeit von der Firma Kaimann als Investor errichtet wird, bietet eine Nutzfläche von etwa 1100 Quadratmetern. Dazu kommt eine ungefähr 1700 Quadratmeter große Außenspielfläche. Insgesamt sollen am Ende 80 bis 100 Kinder in sechs Gruppen die Kita „Schatzinsel“ besuchen. Neben dem Gebäude werden etwa 30 Parkplätze zur Verfügung stehen. Das Konzept der Malteser stehe unter dem Motto „Abenteuer helfen“ und orientiere sich am Ansatz der Montessori-Pädagogik, hieß es im Ausschuss.