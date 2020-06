Günstige Gebühren in Hövelhof

Auch die Rundfunkgebühren von 210 Euro zählen nach Ansicht von Rik Steinheuer, dem NRW-Landesvorsitzenden des Steuerzahlerbundes zu den fixen Wohnkosten. Nicht berücksichtigt wurden Ausgaben, die – wie etwa Straßenbaukosten – nicht regelmäßig anfallen, sowie variable Kosten wie zum Beispiel für Energie. Auch individuelle Mieten und Baukreditkosten sind nicht berücksichtigt.

Die Untersuchung für OWL ist Steinheuer zufolge die erste Flächenstudie, die der Verband durchgeführt hat. Bei einem vorausgegangenen Vergleich der Landeshauptstädte belegte Berlin den Spitzenplatz. Am günstigsten war das Wohnen in Mainz.

Im Schnitt knapp 1700 Euro Wohnkosten

In OWL werden die Bürger in Preußisch Oldendorf, Bielefeld, Barntrup, Porta Westfalica und Oerlinghausen am stärksten zur Kasse gebeten. Die niedrigsten Kosten weisen nach Hövelhof Schloß Holte-Stukenbrock, Harsewinkel, Verl und Delbrück aus.

Was die berechneten Wohnkosten betrifft, die in OWL im Durchschnitt 1725,62 Euro betragen, so spielt die Grundsteuer B mit jährlich durchschnittlich 462 (NRW: 540) Euro aus Sicht des Steuerzahlerbundes eine wichtige Rolle.

Bei der anstehenden Reform hofft Steinheuer, dass die NRW-Landesregierung von der Möglichkeit der Abweichung vom Bundesmodell Gebrauch macht und sich für eine einfache Berechnungsart entscheidet – konkret für eine wertunabhängige Einfachgrundsteuer. Alles andere werde die Bürokratiekosten nach oben treiben und damit für die Bewohner zu Mehrkosten führen.

Steinheuer: Abschaffung der Grundsteuer wünschenswert

Aktuell hätten die Kommunen einen großen Spielraum, um über die Festsetzung der Hebesätze die Höhe der Grundsteuer B zu verändern. Am liebsten, so Steinheuer am Donnerstag im Rahmen einer Online-Pressekonferenz, wäre ihm die vollständige Abschaffung der Grundsteuer. Ersatz für die Kommunen könnte eine Beteiligung an der Mehrwert- oder der Einkommenssteuer bringen.

Als Grundlage für den Vergleich nahm der Steuerzahlerbund unabhängig vom städtischen oder ländlichen Umfeld einen Drei-Personen-Haushalt, dessen Reihenhaus eine Wohnfläche von 120 und eine Grundstücksfläche von 300 Quadratmetern aufweist. Die Abfallentsorgung beispielsweise erfolgt einheitlich mit einer 120-Liter-Restmülltonne plus Biotonne, wobei Abholfrequenzen in den einzelnen OWL-Kommunen sehr unterschiedlich sein können.

Die Gebühren im Vergleich

Die Datenerhebung durch den Steuerzahlerbund erfolgte im Mai und der ersten Juni-Hälfte 2020. Als Grundlage dienten die Haushaltspläne 2020, kommunale Gebühren- und Steuerübersichten sowie weitere Angaben auf den Websites der Kommunen. Bei der Berechnung der Grundsteuer B wurde ein vom Finanzamt festgesetzter Steuermessbetrag von 111,33 Euro angenommen. (Quelle: Bund der Steuerzahler)

Trinkwasser:

Halle: 399,48 Euro Gesamtbetrag

Bad Driburg: 385,37 Euro

Gütersloh: 383,04 Euro

Petershagen: 174,60 Euro

Hille und Minden, jeweils 174,50 Euro

Hövelhof: 155,88 Euro

Abwasser:

Barntrup: 785,10 Euro

Dörentrup: 770,26 Euro

Marienmünster: 752 Euro

Hövelhof: 263,70 Euro Verl: 245,05 Euro Schloß Holte-Stukenbrock: 235,88 Euro

Abfall:

Werther: 319,56 Euro

Borgholzhausen: 313,20 Euro

Verl: 295,95 Euro