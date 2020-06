Gute Noten für die Tourist Info

Für weitere drei Jahre darf die Sennegemeinde nun mit dem roten, charakteristischen „i“ für Informationsstelle werben. Damit ist Hövelhof neben Paderborn und Bad Lippspringe erst die dritte Kommune im Paderborner Land, die aktuell das begehrte Label für ihre Tourist-Info führen darf. Die Erstzertifizierung der damals neuen Tourist-Info im ehemaligen Küsterhaus erfolgte 2017, ebenfalls mit dem Gesamtergebnis „gut“.

Verband hat Servicestandards festgelegt

Nur Tourist-Informationen, die über eine sehr gute Beratungsqualität verfügen, umfangreiche touristische Informationen und zusätzliche Dienstleistungen für Gäste anbieten, können die Auszeichnung erhalten. Die Servicestandards für die i-Marke hat der DTV mit Sitz in Berlin bundesweit festgelegt. Nicht alle vergleichbaren Einrichtungen genügen diesen Ansprüchen.

14 Mindestkriterien überprüft

In Hövelhof überprüfte der DTV zunächst, ob die Tourist-Information die 14 Mindestkriterien erfüllt. Dabei geht es um die Infrastruktur, zum Beispiel die Ausschilderung der Tourist-Information auf Zufahrtswegen. Außerdem muss das Personal qualifiziert sein, so hat mindestens ein Mitarbeiter eine Weiterbildung in den vergangenen zwei Jahren absolviert. Vor allem geht es um Service - die Auskunftsstelle hat beispielsweise kostenlose touristische Grundinformationen über den Ort und die Region bereitzuhalten.

Anonymer Qualitätscheck vor Ort

Nach der Erfüllung dieser Grundvoraussetzungen folgte anonym ein umfassender Qualitätscheck vor Ort. Genau 40 Kriterien stehen auf der Prüfliste: So lassen sich die Außenanlage, die räumliche Ausstattung und das personelle Service-Angebot der Tourist-Information detailliert analysieren. Erreicht wurden hierbei 100 Punkte (83 Prozent) von möglichen 120 Punkten. Der Landesdurchschnitt in NRW liegt bei 79 Prozent, der Bundesdurchschnitt bei 80 Prozent.

Westhof: „Wir sind stolz”

„Wir sind stolz darauf, die Qualitätskontrolle erfolgreich gemeistert und uns in den unangekündigten Tests so gut bewährt zu haben“, freut sich Hövelhofs Tourismusleiter Thomas Westhof über das gute Ergebnis des umfangreichen Prüfverfahrens. „Die Tourist-Info konnte ihren Auftritt sowohl im Außen- wie auch im Innenbereich noch einmal verbessern. In Kombination mit einem hohen Beratungsniveau und einem ausgeprägten Qualitätsbewusstsein wurde so wieder ein überdurchschnittliches Ergebnis erreicht“, zitiert Westhof aus dem DTV-Auswertungsbericht.

„Mit dieser Zertifizierung ist ein weiterer Mosaikstein unserer aktuellen Qualitätsoffensive im touristischen Bereich umgesetzt“, erklärt Verkehrsvereinsgeschäftsführerin Angelika Schäfer. In der Tourist-Info der Sennegemeinde ist auch die Vereinsgeschäftsstelle sowie die Ems-Radweg-Geschäftsstelle untergebracht. „Von diesen Synergieeffekten profitieren wir gemeinsam“, ergänzt Schäfer.