Neue Freiheit in der WG

Denn die betreute Wohn­gemeinschaft , in die Franz-Josef Lips­ewers zieht, ist darauf aus­gelegt, dass die Bewohner mithelfen und die Aufgaben, die sie gesundheitlich noch schaffen, möglichst selbst oder mit ein wenig Unterstützung erledigen. „Ich möchte anpacken, ich kann das noch“, sagt Lipsewers, der gesundheitlich schon seit Jahrzehnten schwer gebeutelt ist.

Neubau am Haus Bredemeier Der Neubau direkt an Stollmeiers Wiese bietet Platz für zwei Wohngemeinschaft für jeweils zehn Senioren. Im Staffelgeschoss befinden sich fünf barrierefreie Wohnungen. Der Trägerverein des Hauses Bredemeier hat 3,1 Millionen Euro investiert. Im März 2019 wurde der erste Spatenstich vollzogen. Zur Grundsteinlegung kam auch der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus. Im September wurde Richtfest gefeiert. ...

Bereits im Alter von 34 Jahren erlitt der früher selbstständige Karosseriebaumeister einen Schlaganfall. Lange gelang es ihm noch, weiter eigenständig zu leben. Nach mehreren Stürzen, einem komplizierten Oberschenkelhalsbruch und etlichen Lungenentzündungen aber klappte das nicht mehr. „Mit Ende 50 schon in ein Altenheim zu ziehen, das war ein Gedanke, an den ich mich anfangs nur schwer gewöhnen konnte“, schildert Lipsewers. Im Haus Bredemeier habe er sich aber schnell integriert, neue Freunde gefunden. Langweilig sei ihm nie gewesen, sagt der 65-Jährige, der auch im Bewohnerbeirat sehr aktiv ist.

„Ich kann noch viel selbst“

Und doch war das Altenheim nicht exakt zugeschnitten auf seine Bedürfnisse. „Ich kann zwar nur noch die rechte Hand bewegen, aber damit kann ich noch sehr viel machen“, erzählt Lip­s­ewers, der gar nicht so gerne rund um die Uhr „betüddelt“ werden möchte. Das Wohnkonzept im Neubau neben dem Altenheim kommt dem Delbrücker sehr entgegen: „Und meine Freundschaften im Haus Bredemeier muss ich auch nicht aufgeben – das ist ja direkt nebenan.“ Einige seiner neuen Mitbewohner kennt er schon, andere noch nicht: „Die geplanten Kennenlerntage mussten wegen Corona leider ausfallen.“ In der kommenden Woche steht der Umzug an. Künftig lebt Franz-Josef Lipsewers in einer 10er-WG mit großem Gemeinschaftsraum und -küche. Eine Köchin hilft den Mietern bei der Verpflegung.

„Viele hatten Tränen in den Augen“

Während der Bauphase war es nicht möglich, den künftigen Bewohnern ihr neues Zuhause zu zeigen, da der Fahrstuhl noch nicht fertig war. In der vergangenen Woche durften sie sich dann aber endlich alles anschauen: „Viele hatten Tränen in den Augen“, berichtet Andrea Friede vom Caritas-Altenzentrum.

Start leider mit geschlossenen Türen

Die künftigen Bewohner sind zwischen 42 und 82 Jahre alt. Zwei Plätze in den WGs sind noch frei. Acht der aktuell 18 neuen WG-Bewohner haben bereits vorher im Haus Bredemeier gewohnt und ziehen nun um. „Sie freuen sich auf mehr Selbstständigkeit. Manche haben auch ein bisschen Sorge, ob sie das alles schaffen. Sie lassen Vertrautes zurück. Aber wir lassen ja niemanden alleine“, sagt Andrea Friede. „Das wird für alle ein großes Abenteuer“, glaubt auch Geschäftsführerin Monika Stricker. Sie bedauert, dass das Wohnkonzept wegen Corona zunächst nicht so greifen kann, wie es eigentlich gedacht ist: „Wir müssen leider mit geschlossenen Türen starten, Besucher müssen sich registrieren“, sagt Stricker. Später soll es dann funktionieren wie in jeder anderen WG: Gäste sind jederzeit willkommen.

Franz-Josef Lipsewers freut sich auf seine neue Freiheit. Auf viele Kleinigkeiten, die für andere selbstverständlich sind. „Die Spülmaschine einräumen zum Beispiel“, sagt er und lacht.