Berens: „Haben wir so nicht vorausgesehen“

Der Bürgermeister ging auch auf die zeitliche Verzögerung ein, denn eigentlich sollte die Mensa bereits 2017 gebaut werden: „Das Bauamt hatte in den vergangenen Jahren eine Menge vor der Brust und hat Herausragendes geleistet. Teilweise kamen ungeplante Aufgaben wie der Ausbau von Asyl­bewerberunterkünften hinzu, dazu die Krollbachaula, die neue Bücherei und vieles mehr. Das waren schon enorme Belastungen.“

Merschjohann: „Bisher passten die Kostenkalkulationen immer“

Benjamin Joachim (FDP) fragte, warum trotz der Verzögerung des Baubeginns um mehr als zwei Jahre dennoch mit der alten Kostenkalkulation aus dem Jahr 2016 weiter geplant worden sei, obwohl es doch keine Überraschung sei, dass in den vergangenen Jahren die Baukosten enorm gestiegen seien. „Das müssen wir eingestehen, dass wir diese Kostensteigerung so nicht vorausgesehen haben“, sagte Berens. „Wir hatten gehofft, dass wir die geschätzten Kosten noch einhalten können oder sich beim Bau an anderer Stelle Einsparungen ergeben.“ David Merschjohann (CDU) betonte, dass in den vergangenen Jahren alle Bauprojekte zu den kalkulierten Kosten fertiggestellt worden seien.

FDP kritisiert Personalengpässe im Bauamt

FDP-Fraktionsvorsitzender André Klocksin warf Berens vor, die Verzögerung und die damit einhergehende Verteuerung des Baus sei auf Personalengpässe im Bauamt zurückzuführen: „Preissteigerungen sind doch die logische Konsequenz, wenn man Jahre später baut als geplant. Diese Mehrkosten hätte man reduzieren oder vermeiden können, wenn man auf die Belastung im Bauamt personell reagiert hätte.“ Michael Berens entgegnete, man habe das Bauamt in den vergangenen zwei Jahren deutlich verstärkt, zwei Ingenieure, einen Meister und eine Verwaltungskraft eingestellt.

Die für den Mensabau fehlenden 287.000 Euro werden aus dem Haushaltsansatz für eine Lärmschutzwand am Feuerwehrgerätehaus umgeschichtet. Dieser Umschichtung stimmte der Rat einstimmig zu.