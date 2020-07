Möglich gemacht hat dieses Spielerlebnis der Träger, die Katholische Kindertageseinrichtungen Hochstift gem. GmbH, die für das neue Baumspielhaus von St. Franziskus in der Jägerstraße investiert hat.

Väter spendeten insgesamt 3000 Euro

So schön und umfangreich konnte das Projekt auch umgesetzt werden, weil drei Väter sich in besonderer Weise engagiert haben. Tischlermeister Daniel Westhoff hat das witzige neue Spielgerät entworfen und zum Sonderpreis aufgebaut. Patrick Förster und Wolfgang Thorwesten haben in die Tasche gegriffen und durch eine Spende von 3000 Euro dafür gesorgt, dass das Baumhaus mit Rutsche noch richtig viel Mehrwert für die Kinder hat.

Buntes Baumhaus im schiefen Outfit

In die alte Birke mit ihren drei kräftigen Stämmen hat Tischlermeister Daniel Westhoff ein buntes Baumhaus mit schiefem Outfit eingebaut. Eine Röhrenrutsche führt vom Podest herunter. Ein Spielgerät, exklusiv für die Kita gebaut, einmalig in der Konstruktion und zudem noch wunderschön, darin sind sich die 58 Kinder in drei Gruppen einig.

Ein maroder Spielturm hatte zuvor für eine Sperrung der Spielfläche vor der Kita an der Jägerstraße gesorgt. Die Notwendigkeit, die Zufahrt zu verbreitern, gab dann den Ausschlag für die Neuplanung. Sofort hatten sich Patrick Förster und Wolfgang Thorwesten bereit erklärt, zu spenden, damit ein ordentliches Spielgerät entstehen könnte.

Entwurf von Hasendorf Spielgeräte

Hierfür hatte Spielgerätebauer Daniel Westhoff mit seiner Firma Hasendorf Spielgeräte ein günstiges Angebot erstellt. Mit dem Bauhaus mit Rutsche und Kaufmannsladen aus ungarischer Robinie war es aber nicht getan, meinte das Kita-Team. Und so fragte Brigitte Hamschmidt die beiden spendenwilligen Väter an und mit ihrer Hilfe wurde die Spielanlage rund um den witzigen Turm erweitert. Dort können Kinder nun balancieren, hangeln und mit den Rädchen rund um das Gelände fahren.