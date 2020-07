Das Haus hatte die Rietberger Firma Lüning bereits vor Jahren im Zuge der Erweiterungsplanungen für den dahinter gelegenen Supermarkt gekauft. Das vergrößerte E-Center eröffnet am Donnerstag, 13. August . Bis dahin wird vom „Haus am Kreisel“, wie es in Hövelhof genannt wurde, nichts mehr zu sehen sein. An dieser Stelle sollen weitere Kundenparkplätze geschaffen werden.

Das Bauamt des Kreises Paderborn hatte in der Baugenehmigung für das E-Center den Nachweis von 178 Parkplätzen gefordert. Boutiquenbesitzerin Edith Meier, die seit 1999 ihr Geschäft hier betrieben hatte, macht an anderer Stelle weiter: Die Hövelhoferin ist zusammen mit Tochter Mareen in Paderborn im „Moods“ am Neuen Platz weiter für ihre Kunden da.