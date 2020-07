Kampfmittel müssen näher untersucht werden

Großeinsatz an der JVA Hövelhof: Fundstücke stammen wohl aus Erstem Weltkrieg

Hövelhof (WB). Der Großeinsatz in Staumühle am Dienstagabend ist glimpflich ausgegangen. Nachdem ein Bagger auf dem Gelände der JVA auf Kampfmittel gestoßen war, war ein noch unbekanntes Gas ausgeströmt. Sechs Arbeiter, die vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurden, konnten die Klinik inzwischen wieder verlassen. Unklar ist hingegen immer noch, was genau die Kampfmittel enthielten, auf die der Bagger gestoßen war.