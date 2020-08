Lidl will in Hövelhof eröffnen

„Wir möchten unseren Kunden eine moderne Einkaufsstätte mit attraktiven Einkaufsbedingungen präsentieren, bitten aber um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben machen können, da wir uns noch im Baugenehmigungsverfahren befinden“, teilte Michael Dumler, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Paderborn, auf Anfrage mit.

Laufendes Baugenehmigungsverfahren

Die Gemeinde Hövelhof bestätigte „ein laufendes Baugenehmigungsverfahren für den derzeitigen Netto-Standort“. Mehr könne die Gemeindeverwaltung aus Datenschutzgründen nicht dazu sagen. Dem Vernehmen nach endet der Mietvertrag des Netto-Getränkemarktes in Hövelhof offenbar im November. Danach sollen an der Immobilie noch kleinere Umbauarbeiten stattfinden.

Vor dem Getränkemarkt waren in dem Gebäude ein Netto- und ein Plus-Supermarkt ansässig, Netto zog 2018 in den Ortskern in den früheren Minipreis. Über einen Mangel an Supermärkten im Umkreis des Ortskerns kann sich Hövelhof ohnehin nicht beklagen: Neben dem neuen E-Center an der Bielefelder Straße bleibt das Geschäft an der Ferdinandstraße bestehen. Dazu betreiben Netto (Zur Post) und Aldi (Westfalenstraße) Filialen in der Sennegemeinde.