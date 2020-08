Gasalarm in Hövelhof: 16 Häuser evakuiert

Hövelhof (WB/wip). Bei Baggerarbeiten ist am Freitag in der Leostraße in Hövelhof eine Gasleitung getroffen und beschädigt worden. Um 14.12 Uhr informierte die Leitstelle der Feuerwehr auch über das Warn- und Informationssystem Katwarn.