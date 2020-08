Das E-Center ist eröffnet

Die Schere überließ Krukenmeyer am Mittwochabend nämlich seinem einstigen Azubi, dem heutigen Marktleiter Sven Reddeker. Der sprach von „einer neuen Ära“, die für sein Team und ihn nun im neuen E-Center beginne.

Erster Blick ins neue E-Center in Hövelhof 1/21 Foto: Oliver Schwabe

Foto: Oliver Schwabe

Foto: Oliver Schwabe

Foto: Oliver Schwabe

Foto: Oliver Schwabe

Foto: Oliver Schwabe

Foto: Oliver Schwabe

Foto: Oliver Schwabe

Foto: Oliver Schwabe

Foto: Oliver Schwabe

Foto: Oliver Schwabe

Foto: Oliver Schwabe

Foto: Oliver Schwabe

Foto: Oliver Schwabe

Foto: Oliver Schwabe

Foto: Oliver Schwabe

Foto: Oliver Schwabe

Foto: Oliver Schwabe

Foto: Oliver Schwabe

Foto: Oliver Schwabe

Foto: Oliver Schwabe

Seit 51 Jahren in Hövelhof ansässig

Lüning-Geschäftsführer Philipp Rieländer blickte bei der offiziellen Einweihungsfeier auf die letzten 51 Jahre zurück, so lange schon ist ein Markt der Firma Lüning in der Sennegemeinde ansässig. Die Planungen für die Erweiterung nahe des Kreisverkehrs liefen seit 2013, als erste Grundstücke gekauft wurden, um die Ausbaupläne umsetzen zu können. Insgesamt betreibt Lüning 33 Märkte, vor allem in den Kreisen Gütersloh, Paderborn und Soest, und beschäftigt 1700 Mitarbeiter.

Einweihungsfeier wegen Corona im kleinen Kreis

Mit diesen Dimensionen konnte die Einweihungsfeier am Mittwochabend coronabedingt nicht mithalten. Hatte Lüning die Eröffnung seiner neuen Filiale in Delbrück Ende 2018 noch mit 500 Gästen feiern können, musste man sich diesmal auf einen kleinen Kreis beschränken. Nachdem am späten Mittwochnachmittag die Mitarbeiter ein wenig feiern durften, waren im Anschluss vor allem die Mitglieder des Gemeinderates und des Vorstandes des Hövelhofer Verkehrsvereins eingeladen. Dem Vorsitzenden des Verkehrsvereins, Hubert Böddeker, überreichte Jens Krukenmeyer einen Spendenscheck über 2000 Euro, Böddeker revanchierte sich mit einem extragroßen Schild, das die Firma Lüning als Mitglied des Verkehrsvereins ausweist.

Bürgermeister vergleicht neuen Markt mit dem KaDeWe

Bürgermeister Michael Berens (CDU) verglich das neue E-Center mit dem berühmten KaDeWe in Berlin und nannte es „KaDeSe“, Kaufhaus der Senne. Das äußere Erscheinungsbild mit einer schicken Fassade und einem tollen Parkplatz, der in den kommenden Jahren auch Besuchern der Stadtfeste zur Verfügung stehen solle, passe wunderbar in das Erscheinungsbild der Gemeinde Hövelhof. Die Bauherrn hätten bei der Gestaltung viele Anregungen aus der Bevölkerung aufgenommen.

Altes E-Center an der Ferdinandstraße wird renoviert

Am Donnerstagmorgen öffnete der Markt mit 3200 Quadratmetern Verkaufsfläche dann auch für die ersten Kunden seine Türen. Das alte E-Center an der Ferdinandstraße wird in den kommenden Wochen nun renoviert und eröffnet dann am 3. September unter dem Namen Elli wieder.