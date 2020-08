Hövelhofer können online mitdiskutieren

Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge seien in den vergangenen Jahren größer, breiter und schwerer geworden, so die Gemeinde Hövelhof in einer Pressemitteilung. Dadurch stoßen die Wirtschaftswege vielerorts an die Grenzen der Nutzungsmöglichkeit. Zudem werden die Wege heute auch von weiteren zahlreichen Nutzergruppen (Freizeit, Tourismus, Erholung, Fahrzeuge der Daseinsvorsorge, Produktion erneuerbarer Energien etc.) genutzt. Somit unterliegen viele Wege einer sogenannten Multifunktionalität mit unterschiedlichen Interessen und Anforderungen.

Land NRW fördert Erstellung des Konzepts

Das Land NRW fördert die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes der Gemeinde Hövelhof mit 75 Prozent der Gesamtkosten. Die Gelder entstammen dem NRW-Programm „Ländlicher Raum 2014 bis 2020“ aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER).

Im Zuge der Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes werden die Wirtschaftswege in Kategorien eingeteilt und entsprechend ihrer Bedeutung, Nutzung und Frequentierung zugeordnet. Dabei geht es im ersten Schritt um die Abbildung der derzeitigen Situation („Ist“). In einem weiteren Schritt erfolgt dann mittels Bürgerbeteiligung die perspektivische Festlegung der zukünftigen Kategorien („Soll“).

Bürger können sich bis 13. September online beteiligen

Alle Bürger der Gemeinde Hövelhof sind aufgerufen, bei diesem wichtigen Zukunftsprojekt mitzuwirken und sich einzubringen. Sie erhalten die Möglichkeit, sich umfangreich an diesem transparenten Verfahren zu beteiligen. Ermöglicht wird dies durch ein Bürgerdialog-Portal der Ge-Komm GmbH. Hövelhofer Bürger haben die Möglichkeit, bis zum 13. September Kommentare und Hinweise über das Online-Portal unter www.wirtschaftswegekonzept.de abzugeben. Zur Nutzung müssen die Bürger sich einmalig registrieren, um sich für jede weitere Anmeldung mit den Zugangsdaten einzuloggen. Der Projektzugang lautet „Hövelhof“.

Internet-Plattform bietet Möglichkeit für Kommentare

Über das Kommentarformular können anschließend Kommentare und Anmerkungen zum Konzept und einzelnen Wegen abgegeben werden. Die Seite beinhaltet ein Kartenwerk, in dem jeder Wirtschaftsweg mit einer Klassifizierung farblich hinterlegt ist. Jeder Wirtschaftsweg führt zudem eine eigene Wegenummer und Fotos zur Zuordnung. Die Wegenummer können genutzt werden, um Vorschläge für die künftige Nutzung des Weges zu unterbreiten. Mithilfe des Kartenwerkzeugs „Vergleichen“ können mittels eines Schiebereglers das Ist- und das Soll-Konzept verglichen werden. Es besteht die Möglichkeit, Videoanleitungen zur Nutzung des Kartenwerks anzusehen und sich bei Fragen bei der Verwaltung oder bei der Ge-Komm GmbH zu melden. Die Gemeinde Hövelhof und die Ge-Komm hoffen auf zahlreiche Kommentare.