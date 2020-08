Hövelhof hat Zustand der Straßen im Fokus

Hövelhof (WB). In den neueren Baugebieten in Hövelhof ist es gang und gäbe, dass nach der Fertigstellung der Häuser auch die jeweiligen Straßen auf Kosten der Anwohner endausgebaut werden. In den älteren Baugebieten ist das oftmals in den vergangenen Jahrzehnten nicht passiert. Der Zustand vieler Straßen sorgt daher in der Sennegemeinde für viel Gesprächsstoff . Am Beispiel der Bachstraße zeigte Bürgermeister Michael Berens (CDU) jüngst im Bauausschuss nochmals auf, wo die Probleme liegen – und kündigte Lösungen an.

Von Meike Oblau