Verkaufsoffener Sonntag am 4. Oktober

In Delbrück wird der Stadtrat am Donnerstag 27. August, beraten. Die verkaufsoffenen Sonntage zum Frühlingsfest im März und zum Stadt- und Spargelfest im Mai waren coronabedingt abgesagt worden, auch der Katharinenmarkt im September fällt aus. Die Delbrücker Marketinggemeinschaft plant für dieses Jahr noch mit vier verkaufsoffenen Sonntagen: am eigentlichen Katharinenmarkt-Sonntag, 20. September, am 11. Oktober, am 8. November (Herbstfest und Schöninger Holz- und Energietage) und am 6. Dezember.