Polizei ermittelt nach gefährlichen Überholmanövern in Hövelhof – Fahrer betrunken

Hövelhof/Paderborn (WB/mobl). Die Polizei ermittelt gegen einen Autofahrer, der am Samstag auf der Bielefelder Straße (L756) von Paderborn-Sennelager in Richtung Hövelhof gefährlich überholt und später am Kreisel Klausheide einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht verursacht haben soll.