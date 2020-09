Tempo 30 nicht überall möglich

Im Falle des Mühlenschulwegs sei das Tempolimit sehr schnell umgesetzt worden. „Woanders war es schwieriger oder wurde sogar abgelehnt“, sagte die allgemeine Stellvertreterin von Bürgermeister Michael Berens. Abgelehnt worden sei Tempo 30 für die Ortsdurchfahrten in Riege und Hövelriege, da hier keine besondere Gefahrenlage erkennbar sei. Umgesetzt werden soll das Tempolimit hingegen perspektivisch im Neubaugebiet am Nachtigallenweg in Riege, allerdings erst, wenn die Straße endgültig ausgebaut ist.

Jägerstraße müsste zunächst umgestaltet werden

Schwieriger gestaltet sich die Lage an der Jägerstraße und an der Bentlake­straße . Die Jägerstraße sei sehr breit angelegt: „Daher ist hier nicht unbedingt zu erwarten, dass sich die Mehrheit der Autofahrer an Tempo 30 hält. Das Tempolimit wäre nur bei einer deutlichen Umgestaltung der Jägerstraße gesetzeskonform“, sagte Petra Schäfers-Schlichting.

Auch an der Bentlakestraße sei der Fall kompliziert: „Hier würden sich zahlreiche Vorfahrtsregelungen im Vergleiche zur aktuellen Situation ändern, außerdem ist für Tempo-30-Zonen auch kein Fahrradschutzstreifen vorgesehen.“ Es habe an der Bentlakestraße bereits Ortstermine gegeben, auch Busfirmen müssten hier beteiligt werden, weil es durch eine Temporeduzierung zu Verzögerungen im ÖPNV kommen könne. Es solle für die Bentlake­straße ein genauer Bereich ausgehandelt werden, in dem dann Tempo 30 gilt: „Unser Ziel wäre es, dass dieser Bereich die gesamte Wohnbebauung umfasst“, so Schäfers-Schlichting.