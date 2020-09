Der Mann wurde nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus transportiert.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.50 Uhr. Der Mann aus Hövelhof war auf dem kombinierten Rad-/Fußweg an der Delbrücker Straße in Richtung Hövelhof unterwegs. Etwa 300 Meter vor der Einmündung Grüner Weg geriet er aus bisher ungeklärter Ursache, so die Polizei, auf den Grünstreifen und stürzte.