„Finanzielle Reise ins Ungewisse”

Das Ehepaar ärgert sich besonders darüber, dass der noch immer ausstehende Endausbau nach ihren Angaben nun deutlich teurer werde, als ursprünglich von der Gemeinde Hövelhof vorausgesagt. Nach Angaben der Familie Johnen belaufen sich die Mehrkosten inzwischen auf fast 10.000 Euro.

„Zudem wissen wir nicht, wann jetzt wirklich die Straße ausgebaut wird und wo die Baukosten dann liegen. Das ist quasi eine Reise ins Ungewisse“, sagt Jessica Johnen. „Es ist sehr schwierig, finanziell zu planen.“

2014 haben sie und ihr Mann das Grundstück am Nachtigallenweg gekauft. „Im Kaufvertrag ist schriftlich festgehalten, dass wir innerhalb von zwei Jahren mit unserem Hausbau begonnen haben müssen“, schildert die Riegerin. Im September 2015 zog ihre Familie in den Neubau ein – und wartet seitdem darauf, dass die Baustraße endausgebaut wird. 13.000 Euro für den Endausbau haben die Johnens bereits 2015 im Voraus an die Gemeinde bezahlt, die Restzahlung soll nach ihren Angaben jetzt deutlich höher ausfallen als von ihnen geplant: „Das haben wir durch einen Anruf im Bauamt erfahren.“

Es mute schon ein wenig seltsam an, dass die Käufer der Grundstücke zwar eine vertragliche Verpflichtung eingehen mussten, bis wann ihre Häuser gebaut sein mussten, wohingegen für die Gemeinde aber keine zeitliche Verpflichtung festgelegt wurde, was den Endausbau der Baustraße angehe.

Im Sommer 2019 hatte das Hövelhofer Bauamt auf Anfrage der FDP mitgeteilt, dass 44 von 335 Gemeindestraßen nicht endausgebaut und somit noch im Zustand einer Baustraße seien – zum Teil seit Jahrzehnten. Auf der Liste der nicht endausgebauten Straßen fand sich damals auch der Nachtigallenweg.

Das Bauamt hatte in einer Sitzungsvorlage für den Bauausschuss im September 2019 mitgeteilt: „In Kürze erfolgt der Endausbau des dritten Bauabschnitts Grüner Weg und der Straße Im Winkel sowie anschließend Nachtigallenweg und Phillippers Feld.“ Ein Jahr später sind weder der Grüne Weg noch der Nachtigallenweg endausgebaut.

Die Baustraße am Nachtigallenweg ist nach Angaben des Bauamtes Baujahr 2014, also aus dem Jahr, in dem Jessica und Marcel Johnen ihr Grundstück kauften. Im vergangenen Jahr schätzte das Bauamt die Gesamtkosten für den Endausbau der Straße auf 638.350 Euro. Von dieser Summe müssen die Anwohner 90 Prozent (574.515 Euro) bezahlen und haben bereits Vorauszahlungen in Höhe von 256.270 Euro an die Gemeinde geleistet.

Das sagt die Verwaltung

Das WV hat zum Thema Nachtigallenweg auch im Rathaus nachgefragt und von der Gemeindeverwaltung dazu folgende Antwort bekommen: „Die Gemeinde Hövelhof baut ihre eigenen Baugebiete stets sehr zeitnah nach der endgültigen Bebauung aus. Das letzte Gebäude im Baugebiet Nachtigallenweg wurde im Jahr 2019 fertiggestellt.

Der Endausbau ist im Haushaltsplan 2020 der Sennegemeinde fest veranschlagt. Die Planungen sind inzwischen abgeschlossen und werden in Kürze mit den Bürgern in einer Anliegerversammlung abgestimmt.“

Den Grundstückskäufern sei im Rahmen des Vertragsabschlusses ein voraussichtlicher Erschließungsbeitrag in Höhe von 20 Euro pro Quadratmeter schriftlich bescheinigt worden. Gleichzeitig seien Vorausleistungen in Höhe von 15 Euro pro Quadratmeter erhoben und die Baustraße mit Kanalisation hergerichtet worden. Die endgültige Höhe des Beitrags werde nach den gesetzlichen Regeln auf Grundlage des tatsächlichen Rechnungsergebnisses ermittelt. Derzeit seien die Preise im Straßenbau deutlich günstiger als in den vergangenen drei Jahren zuvor.

So könne die laufende Maßnahme in Hövelriege in der Straße Im Winkel voraussichtlich mit 21 Euro pro Quadratmeter abgerechnet werden.