Wo Selfies mit dem Smartphone gelingen

Ideale Standorte für Selbstportraits in Hövelhof – Wettbewerb

Hövelhof (WB). Perfekte Motive stehen bei Selfie-Fotografen und Instagram-Fans hoch im Kurs. Auch der Verkehrsverein Hövelhof und die Stabsstelle Marketing der Gemeinde tragen jetzt ihren Beitrag zur gelungenen Fotoausbeute in der Sennegemeinde bei und markieren zunächst drei offizielle Standorte als Selfie-Points: Im Schlosspark vor dem Jagdschloss, am Henkenplatz vor dem Bronze-Schäfer mit der Herde und am Startpunkt des Ems-Radweges vor dem Ems-Infozentrum.