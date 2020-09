SPD-Schwäche im Bund schlägt lokal durch

Doch die erst im Juni runderneuerte SPD in Hövelhof hat die Weichen schon gestellt, künftig stark verjüngt und mit stärker heraus­gestelltem eigenen Profil Rats­arbeit zu leisten – in der Hoffnung, sich damit dem bundesweiten Sog entziehen zu können.

Die FDP bringt vier Sitze ins Ziel und verdoppelt locker den Stimmen­anteil gegenüber 2014. Die lokalen Liberalen leiden also nicht unter dem Schwächeln der Bundes-FDP. Bürgermeisterkandidat Benjamin Sandbothe führt das auf die „engagierte Arbeit unserer Fraktion” in den vergangenen Jahren zurück. Auffällig aus FDP-Sicht in Hövelhof ist das sehr unterschiedliche Abschneiden der Kandidaten in den einzelnen Wahlbezirken. Benjamin Joachim kommt im Wahlbezirk 12 (unter anderem Bentlake) auf fast 20 Prozent, in anderen Wahlbezirken erreichen FDP-Kandidaten dagegen nur etwas mehr als fünf Prozent.

Die CDU errang - wie berichtet - etwas mehr als 60 Prozent.

Die Grünen wiederum können in Hövelhof die Gunst des derzeit grünfreundlichen Wahltrends in Deutschland nutzen, haben sich aber auch, wie Bürgermeisterkandidat Jörn Achtelik bemerkte, in den vergangenen Jahren so stark profiliert, dass der Erfolg nicht von ungefähr komme.

Die künftige Sitzverteilung im Hövelhofer Rat: CDU 20 Sitze, Grüne 6 Sitze, SPD 4 Sitze, FDP 4 Sitze.

Kommentar

60,42 Prozent der Wählerstimmen entfielen in Hövelhof auf die CDU. In keiner anderen Kommune im Kreis schnitt die Union besser ab. 60,42 Prozent bedeuten wieder eine glasklare absolute Mehrheit, mehr als 60 Prozent sind ein Wählerauftrag ersten Kalibers, wer mehr als 60 Prozent der Stimmen bekommt, hat einen Vertrauensvorschub erhalten, muss diese Verantwortung tragen, darf für sich aber auch reklamieren, die beliebteste Partei vor Ort zu sein.

Das ist nun mal so, ob es anderen gefällt oder nicht.

Wahr ist aber eben auch, dass die CDU gegenüber der Kommunalwahl 2014 rund sieben Prozent eingebüßt hat und damit sogar mehr als die Union im Landesdurchschnitt verlor. Und der erneut wiedergewählte Bürgermeister Michael Berens fiel von 80 auf 70 Prozent, was natürlich immer noch ein herausragend gutes Ergebnis darstellt. Gar keine Frage. Doch: Aus dem Nichts kommen die CDU-Verluste nicht.

Die anderen Parteien im Rat haben in der abgelaufenen Wahlperiode weitaus härter und hartnäckiger nachgehakt, als dies noch in etwas weiter zurückliegender Vergangenheit der Fall war – auch weil es konkrete Anlässe dazu gab. Die CDU täte gut daran, sich nicht nur über ihren Wahlsieg zu freuen, sondern intern auch darüber zu reden, dass die eigenen Verluste möglicherweise geringer ausgefallen wären, wenn auch unbequeme Angelegenheiten mit größtmöglicher Offenheit und nicht erst auf Nachfrage besprochen worden wären. Oder einfach auch mehr Fingerspitzengefühl zu zeigen, wenn erkennbar wird, dass durch intensivere Kommunikation Missverständnisse gleich ausgemerzt werden könnten. Auch das gehört zu einem so klaren Wählerauftrag. Jürgen Spies