Hövelhof lobt Heimatpreis aus

Hövelhof (WB). Erstmalig wird die Senngemeinde Hövelhof einen Heimatpreis ausloben. Damit beteiligt sich die Hövelhof am Landesprogramm „Heimat-Preis“. Geehrt werden bis zu drei Personen, Personenvereinigungen, Vereine, Verbände oder sonstige Institutionen, die sich in Hövelhof durch besonderes ehrenamtliches Engagement in den Bereichen Traditions- und Brauchtumspflege, Erhaltung und Stärkung des regionalen Erbes, Bewahrung und Stärkung der lokalen und regionalen Identität, der Verwurzelung von Menschen, der Stärkung der Gemeinschaft und des Zusammenlebens in Hövelhof sowie der Bewahrung der heimischen Natur besonders verdient gemacht haben.

Von Westfalen-Blatt