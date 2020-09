Lippspringer Postweg voll gesperrt

Ab Montag, 28. September, wird als erstes der Lippspringer Postweg von der Sennestraße bis zur Staumühler Straße für den Durchgangsverkehr für etwa zwei Wochen voll gesperrt. In den darauffolgenden zwei Wochen werden die Anschlussbereiche sowie im Bereich der Fahrbahn die Asphaltschicht in mehreren Abschnitten hergestellt.

Parallel zu den Arbeiten am Lippspringer Postweg wird der Emser Kirchweg im Bereich vom Hasendorfweg bis zur Autobahnbrücke in Teilbereichen für den Asphalteinbau vorbereitet. Nach dem Einbau des Asphaltes am Lippspringer Postweges folgt der Asphalteinbau am Emser Kirchweg. Dafür wird der Emser Kirchweg für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Während der Bauphasen werden den Anliegern und Betrieben individuelle Zufahrten/Zugänge zu den Gebäuden in Abhängigkeit vom Baufortschritt eingerichtet. Weiteres ist mit der Baufirma vor Ort zu klären oder im Bauamt der Sennegemeinde zu erfragen.

Für den innerörtlichen Verkehr in Hövelhof werden keine gesonderten Umleitungen ausgeschildert. Alle motorisierten Verkehrsteilnehmer werden gebeten, Ausweichstrecken zu nutzen. Für die Rettungsfahrzeuge ist die Durchfahrt immer gewährleistet Für den Zeitraum der Baumaßnahme werden in den betroffenen Straßen Park- und Halteverbote eingerichtet. Für diese Maßnahmen bittet die Sennegemeinde Hövelhof um Verständnis.