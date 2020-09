Ersatz fürs Lichterfest unterm Regenschirm

Hövelhof-Riege (WB). Unter dem Motto „Kirche im Licht der Farben“ organisierten die Dorfgemeinschaft Hövelriege/Riege und die Kirchengemeinde gemeinsam eine Freiluftmesse vor dem Hauptportal. Gut 30 Gläubige kamen und trotzten dem Regen. „In diesem Jahr musste das weit über Riege hinaus bekannte Lichterfest an der alten Dorfschule auf Grund der Corona-Situation ausfallen, so dass wir uns als Ersatz die Freiluftmesse überlegt haben“, so Andreas Wecker im Vorfeld.

Von Westfalen-Blatt