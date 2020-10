Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge sind in den vergangenen Jahren in Deutschland größer, breiter und schwerer geworden. Manche Gespanne wiegen so viel wie ein beladener Sattelzug, manches moderne landwirtschaftliche Fahrzeug ist inzwischen so breit, dass die Räder nur noch knapp auf den Kanten der schmalen Wege rollen und die Ränder zerbröseln. Wirtschaftswege, die vor etlichen Jahrzehnten angelegt wurden, sind für derartige Belastungen nicht ausgelegt und stoßen vielerorts an die Grenzen der Nutzungsmöglichkeit.

Wege werden von zahlreichen Nutzergruppen genutzt

Zudem werden die Wege heute auch von weiteren zahlreichen Nutzergruppen (Freizeit, Tourismus, Erholung, Fahrzeuge der Daseinsvorsorge, Produktion erneuerbarer Energien und ähnliches) genutzt. Somit unterliegen viele Wege einer sogenannten Multifunktionalität mit unterschiedlichen Interessen und Anforderungen.

Das Land NRW fördert die Erstellung des Wirtschaftswegekonzeptes der Gemeinde Hövelhof mit 75 Prozent der Gesamtkosten. Die Mittel entstammen dem NRW-Programm „Ländlicher Raum 2014-2020“ aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER). In Zuge der Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes werden die Wirtschaftswege in verschiedene Kategorien eingeteilt und entsprechend ihrer Bedeutung, Nutzung und Frequentierung zugeordnet.

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hövelhof waren nun aufgerufen, bei diesem Wirtschaftswegekonzept der Zukunft mitzuwirken und sich einzubringen. Ermöglicht wurde dies unter anderem durch ein Bürgerdialog-Portal der Ge-Komm GmbH. Es bestand die Möglichkeit, bis zum 13. September Stellungnahmen über das Bürgerdialogportal www.wirtschaftswegekonzept.de der Ge-Komm GmbH einzugeben.

Präsentation der Ergebnisse am 19. Oktober

Nun liegen die Ergebnisse dazu vor. Die Präsentation der Ergebnisse in einer öffentlichen Abschlussveranstaltung findet am Montag, 19. Oktober, um 19 Uhr im Schützen- und Bürgerhaus in der Von-der-Recke-Straße 40 in Hövelhof statt. Die Gemeinde bittet um vorherige Mitteilung zur Teilnahme unter info@hoevelhof.de oder Tel. 05257/5009-0.

Weiter weist die Gemeindeverwaltung darauf hin, dass am Versammlungsabend ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. Für die Einhaltung der weiteren Corona-Schutzbestimmungen wird gesorgt. Auf der Internetseite www.hoevelhof.de im Bereich Bauen und Wohnen unter der Rubrik Wirtschaftswegekonzept und unter www.wirtschaftswegekonzept.de stehen weitere Informationen zum Konzept zur Verfügung.