Hövelhof (WB). An der Heinz-Sallads-Straße in Hövelhof sind am Wochenende zwei Firmeneinbrüche verübt worden. Das meldet die Polizei am Montag. Die Täter drangen jeweils durch Fenster in zwei Firmengebäude ein. Die Taten geschahen von Samstag auf Sonntag.

Von Westfalen-Blatt