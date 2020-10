Öffentliche Sitzung am Donnerstag um 19 Uhr im Hövelhofer Schützenhaus

Hövelhof (WB/mobl). Der Hövelhofer Gemeinderat debattiert an diesem Donnerstag, 22. Oktober, um 19 Uhr im Schützen- und Bürgerhaus in einer öffentlichen Sitzung über die Zukunft der leerstehenden Gaststätte Zur alten Post (Möller) an der Allee.